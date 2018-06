Lunedì 11 Giugno 2018, 13:53 - Ultimo aggiornamento: 11-06-2018 14:25

RIETI - Faccia a faccia col premier Giuseppe Conte: Fernanda Ciancaglioni, amatriciana di Largo Sagnotti, voleva parlarci per raccontargli dello sgomento di chi, ad Amatrice, nonostante tutto é rimasto ma solo adesso si rende davvero conto di aver perso tutto.«Gli ho detto di pensare ai nostri giovani perché non se ne vadano. Io ho 74 anni, non so se rivedrò il paese ricostruito. Dipende anche da lui: gli ho fatto i miei auguri perché ci riesca».