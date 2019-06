Autonomia, scontro a Palazzo Chigi. Lega: «Nemmeno un centesimo in meno al Sud»

Al tavolo il premier Giuseppe Conte, il vice Luigi Di Maio, la ministra per gli affari regionali Erika Stefani, il viceministro all'economia Massimo Garavaglia, il ministro per i rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro e il sottosegretario agli affari regionali, Stefano Buffagni.



Lavori in corso. C'è ancora qualche discussione a livello di burocrazie ministeriali, noi siamo pronti». Così il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, ospite di 'Cartabianca', a proposito del vertice di maggioranza in corso sull'autonomia. Salvini non si è comunque sbilanciato circa la possibilità che il provvedimento arrivi domani in Consiglio dei ministri. «Bisogna fare le cose per bene, noi siamo pronti», si è limitato a rispondere.

Martedì 25 Giugno 2019, 22:51 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 23:00

«Sull'Autonomia lavori in corso». «