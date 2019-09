Renzi Lascia il Pd, Beppe Sala attacca: «Matteo fa fatica a stare in una comunità collaborativa»

Mercoledì 18 Settembre 2019, 10:31 - Ultimo aggiornamento: 18-09-2019 10:43

Il sindaco di Milano Beppe Sala esprime attraverso un post su Facebook il suo punto di vista sulla decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd e lanciare “Italia Viva” in quello che è un attacco all'ex compagno di partito. «Le ragioni politiche della scissione di Italia Viva sono difficili da comprendere. Se l’obiettivo era quello di riorganizzare lo spazio politico in modo più coerente - scrive nel posto - temo che gli effetti, almeno al momento, siano diversi da quelli sperati. In quello stesso spazio “liberal-democratico” oggi c’è solo un soggetto in più. Credo che le ragioni vere di questa scelta risiedano invece altrove. Lo dico con rispetto per Matteo, ma credo che faccia molta fatica a stare in una comunità collaborativa, preferendo invece un sistema che risponda pienamente a lui. È questo quello che più ci distingue».