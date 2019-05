Berlusconi dimesso dall'ospedale: «Temevo di essere arrivato alla fine del girone»

Silvio Berlusconi è stato dimesso dall'ospedale San Raffaele dove era ricoverato dal 30 aprile per una occlusione intestinale.

Io sto bene ho avuto una bella paura. Tante cose che si sono succedute negli ultimi tempi mi hanno fatto pensare di essere arrivato alla fine del girone, invece ho avuto una ripresa formidabile. Tutti i valori fondamentali, sono a posto.



E poi aggiunge: «Farò la campagna elettorale».



«L'ho promesso a chi mi ha curato: farò campagna elettorale - ha spiegato Silvio Berlusconi - e ultime due settimane prima del voto, così potrò mettermi in contatto bene con gli italiani e cercare di far capire in che situazione siamo. Una situazione che mi da grave preoccupazione». «Credo che non farò comizi pubblici - ha aggiunto il presidente di Forza Italia -, basterà fare campagna elettorale attraverso giornali, radio e tv».

Lunedì 6 Maggio 2019, 13:00 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2019 13:34

