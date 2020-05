Sfiducia Bonafede, iniziata al Senato la discussione. Orfini: «No alla sfiducia ma gestione pessima» Bonino: «Non vogliamo un ministro del sospetto»

Questa mattina il Senato vota la mozione di sfiducia individuale presentata nei confronti del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede. È iniziata in aula al Senato la discussione delle due mozioni di sfiducia individuale nei confronti del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. La prima mozione è stata presentata dal centrodestra ed è firmata dai capigruppo della Lega, Fdi e Fi (Romeo, Ciriani e Bernini), la seconda è stata presentata dalla senatrice di +Europa, Emma Bonino. «Se l'eventuale sfiducia comporti una crisi o no va chiesto nella maggioranza, certo sarebbe un fatto gravissimo. Ma per noi un ministro che dà segnali di debolezza come quello di far uscire di galera i boss mafiosi proprio dopo le rivolte in carcere, è un pericolo se resta al suo posto», ha detto Giorgia Meloni. Il governo, «rischia brutto, è evidente. Se un partito della maggioranza votasse la sfiducia al ministro della Giustizia e capo delegazione dei 5 Stelle, non sarebbe possibile passarci sopra», ha spiegato Graziano Delrio, ex ministro, capogruppo del Pd alla Camera. Iv chiede un cambio di passo sulle politiche della giustizia in senso garantista e si aspetta in aula a palazzo Madama «un segnale da Bonafede». Proprio ieri lungo colloquio tra Maria Elena Boschi e il premier Giuseppe Conte.

BONINO «Chiediamo le sue dimissioni, ministro, non perchè è sospettato ma perchè non vogliamo un ministro della Giustizia che sia rappresentante della cultura del sospetto». Lo ha detto Emma Bonino illustrando in Senato la mozione. «Della malatita della giustizia lei è il sintomo e non il rimedio, se rimarrà a via Arenula contribuirà a farla diventare cronica diffondendo la paura della giustizia», ha spiegato tra l'altro la Bonino.

ORFINI «Non c'è alternativa a respingere la sfiducia a Bonafede. Ma non è obbligatorio farlo fingendo di condividerne le idee. Le politiche per la giustizia di questo governo sono pessime e devono cambiare radicalmente. E spetta al Pd chiederlo. Anzi esigerlo»: lo scrive su Twitter Matteo Orfini, parlamentare del Partito Democratico.

La sfiducia al ministro Bonafede significa la sfiducia al governo, un motivo in più per votarla, gli italiani ve ne saranno grati, colleghi

Lega, conclude il suo intervento in Aula, invitando i senatori a dire sì al voto di sfiducia per il ministro Alfonso Bonafede. . Così Pasquale Pepe, senatore della, conclude il suo intervento in Aula, invitando i senatori a dire sì al voto di sfiducia per il ministro Alfonso Bonafede. RENZI «L'intervento di oggi in Senato è uno degli interventi più difficili della mia esperienza politica. Vi aspetto intorno alle 11.45 qui o in diretta televisiva». Lo scrive il leader di Italia Viva Matteo Renzi, su Facebook, riferendosi al suo intervento in Senato in occasione della mozione di sfiducia. PARAGONE Gianluigi paragone, ex M5S ed ora passato al Misto, voterà a favore sulla mozione di sfiducia nei confronti del ministro. Lo ha annunciato nell'Aula del Senato. Scarcerazioni boss, via libera del Consiglio dei ministri al nuovo decreto: prevista una stretta

La discussione generale dovrebbe concludersi alle 11. Alle 11:05 è prevista la replica del ministro, in diretta Rai. Quindi avranno luogo le dichiarazioni di voto, sempre in diretta Rai. Alla fine delle dichiarazioni di voto (e della diretta Rai) si svolgeranno le votazioni. Saranno indette due «chiame». Ciascun senatore voterà dal posto, con entrata nell'emiciclo scaglionata a gruppi di 50 ogni dieci minuti, secondo l'ordine alfabetico. «Ascolteremo il ministro della giustizia. Il ministro sa bene, che ci sono temi sensibili sul giustizialismo, noi continuiamo a pensarla in modo diverso come sulla prescrizione. Allora aspettiamo che il ministro dia segnali importanti in questa direzione. Sulla base di questo si esprimerà il nostro voto in Senato». Cosi la ministra delle Politiche agricole, Teresa Bellanova. «È il momento di serrare le fila, che non vuol dire non fare critica rispetto a quello che non funziona. Io non parlo di rimpasto, io dico solo che, in generale, nella politica si arriva a posizioni di vertici non sempre per merito. Questo è ammissibile in tempi normali, oggi non è ammissibili ed è per questo che dico a Conte rifletti, perché andrai verso un autunno drammatico e devi avere intorno a te le teste, le esperienze migliori per gestire quell'uragano che ci troveremo», afferma il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.



