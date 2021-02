Covid, Casini positivo: «Ho un po' di tosse, ma sto bene»

«Ho scoperto di avere il Covid. Sto bene, un po' di tosse fastidiosa ma la mente è lucida». Lo ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini in collegamento da casa con “L'aria che tira”, su La7. «Stamattina l'ho annunciato a mia madre, ha fatto il solito dramma per il suo bambino. Stai serena, l'erba cattiva non muore mai», ha aggiunto l'ex presidente della Camera in collegamento con La7 da casa.

