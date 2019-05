Caso Siri, Di Maio: «Va rimosso, getta ombre sul governo»

«Vado in Consiglio dei ministri assolutamente tranquillo»: così risponde Matteo Salvini ai cronisti che gli chiedono sul caso Siri in vista della riunione di mercoledì. «Sto aggiornando l'agenda su immigrazione e mafia, di questo mi occupo. Dopo mercoledì vengono giovedì, venerdì e sabato e per me non è un problema, continuo a ritenere che in un Paese civile i processi si fanno in tribunale e se uno è colpevole si viene condannati da un giudice, non da un giornale».

«Penso che ilsia la cosa che più fa arrabbiare gli italiani da 20 anni. La cosa importante in questo momento è rimuovere quel sottosegretario che, secondo me, getta ombre su tutto il governo. Io non credo che si debba arrivare al voto, ma la spaccatura è già evidente, che vede sulla corruzione delle sensibilità differenti. Ma il contratto di governo ha ancora da attuare un sacco di leggi importanti, a meno che non sia la Lega a chiedere una crisi di governo dopo un eventuale voto in Consiglio dei ministri». Così, vicepremier e ministro del Lavoro, in un'intervista al Gr1 su Rai Radio1.LEGGI ANCHE... > Il governo diviso, ma spera in nuovi equilibri a Bruxelles Sul fatto chesembra voler aprire una crisi di governo dopo le Europee, come sostenuto da molti osservatori, Di Maio afferma: «Non abbiamo mai parlato di crisi di governo, per noi bisogna continuare per cambiare questo Paese». Nei confronti di Salvini non c'è «nessuna strategia. Semplicemente il tema Siri riguarda la corruzione e addirittura si parla di mafia. Su questa roba non possiamo transigere».