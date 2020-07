Centrodestra in piazza a Roma, Salvini e Meloni tentano la spallata a Conte

Il centrodestra scende in piazza a Roma per una manifestazione senza vessilli di partito e composta, con circa 4mila sedie piazzate davanti al palco dove parleranno i leader. Una kermesse a piazza del Popolo, con tanto di termoscanner e gel da distribuire e regole di distanziamento sociale da rispettare, per presentare il programma alternativo alla «palude» di questo governo. Salvini e Meloni puntano all'avviso di sfratto a Conte, tentano la spallata estiva al presidente del Consiglio, chiedono le elezioni.

Oggi ci sarà il tempo anche per le battaglie identitarie: FI al fianco del suo leader sul tema della giustizia, la Lega per cancellare i vitalizi e tentare di bloccare le modifiche ai dl sicurezza mentre Fdi farà partire in tutte le piazze la petizione per chiedere il voto subito. Lo slogan dell'iniziativa è Insieme per l'Italia del lavoro'. Un modo per dire no a politiche assistenzialiste, a bonus a pioggia e puntare invece sul taglio delle tasse e sullo sblocco delle infrastrutture. Le presenze dei manifestanti saranno divise equamente per una nuovo foto di famiglia' da presentare come cartolina' a palazzo Chigi.