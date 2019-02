Filosofo ed editore: chi è Marsilio, neo governatore dell'Abruzzo

Lunedì 11 Febbraio 2019, 09:28 - Ultimo aggiornamento: 11-02-2019 09:30

Intorno al suo nome si è compattato il centrodestra. Marco Marsilio, senatore di Fratelli d'Italia alla guida della coalizione composta da Fdi, Lega, Forza Italia, Azione Politica e lista Democrazia Cristiana-Udc-Idea, ha vinto le elezioni regionali in Abruzzo aggiudicandosi la presidenza della Regione.Marsilio è nato a Roma, ma i genitori sono di Tocco da Casauria (Pescara), dove il padre, costretto a lasciare l' Abruzzo in cerca di lavoro, è tornato a vivere da pensionato. Laureato in Filosofia alla Sapienza, il candidato di centrodestra ha 51 anni, è sposato e ha una figlia. Maturata una lunga esperienza amministrativa, nel 2008 è stato eletto alla Camera dei Deputati, dove ha ricoperto il ruolo di componente dell'Ufficio di Presidenza della Commissione Bilancio. Senatore della Repubblica nella legislatura in corso, fa parte dellaCommissione Bilancio e della bicamerale sul Federalismo fiscale.Dal punto di vista professionale, poco più che ventenne, ha fondato e amministrato una società cooperativa editoriale. È stato amministratore di una società di diritto algerino nell'ambito di unprogetto per l'internazionalizzazione d'impresa. Project manager professional dal Project management institute, ha lavorato in un'azienda di progettazioni, costruzioni e facility management. È professore a contratto di Estetica, Museologia e Marketing applicatoai Beni culturali all'Università Link Campus.