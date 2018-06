Conte-Macron, l'intesa segreta: il presidente francese da papa, poi incontro riservato col premier

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 27 Giugno 2018, 07:47 - Ultimo aggiornamento: 27-06-2018 09:49

CITTÀ DEL VATICANO - Ignaro che Salvini sta ancora menando fendenti accusandolo di non volersi portare i migranti in Francia, Macron riponde volentieri a tutte le domande, anche quelle fuori orario, nei giardini di villa Bonaparte. Beve molto, ma non dà segni di soffrire il caldo. Le prime domande non sono però sul tête-à-tête con Francesco, ma sull'incontro «segreto» con il premier Giuseppe Conte di lunedì sera alla Casina Valadier. «Sì ci siamo visti. Sono stato sollecitato dopo il nostro incontro di domenica (a Bruxelles, ndr.) dal presidente Conte. I nostri protocolli si sono messi in contatto e si è convenuto che un incontro riservato fosse rispettoso nei confronti del Vaticano». «E' stato uno scambio privato, per questo non era in agenda» ha precisato Macron. Con Conte, hanno parlato di «questioni di attualità, eurozona e migranti. Non abbiamo parlato di politica italiana o della posizione italiana, il tema delle migrazioni riguarda tutti».