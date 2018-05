Cottarelli, da establishment a tecnico ecco le 10 parole della nuova fase politica

Lunedì 28 Maggio 2018, 14:40 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 14:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La canzone diceva: "Dammi tre parole, sole, cuore e amore". Invece sono dieci le parole che descrivono la fase che si apre adesso, una volta fallito il governo giallo-verde. Via la parola Conte, ecco il fonema. E siamo al primo vocabolo.Il secondo:, o meglio elezioni subito. Il terzo:. Risuonerà ossessivamente questa espressione, sarà sulla bocca di tutti. Declinata così: l'establishment (o poteri forti, o élites) non fa governare il popolo.La quarta:. Così: sei a favore o contro la moneta unica? Del tema mai si è parlato finora, né in campagna elettorale né nel contratto per il governo Salvimaio, poi è spuntato di colpo con Savona ed è venuto giù tutto., ossia la figura detestata da Salvini e Di Maio, ma che ricompare come figura e come parola con la stagione Cottarelli.Ma tecnico significa simile a Mario Monti, detestatissimo, o vorrà dire qualcosa di diverso come tutti sperano?, ovvero il nemico di alcuni («Mai servi dei tedeschi») e la speranza di altri («Speriamo che la Germania non ci faccia la guerra»). La settima parola è. Di Maio insisterà sulla messa in mora del Capo dello Stato? L'ottava è duplice:contro Colle.Ammesso che il popolo davvero si riconosca nei leader che si scagliano contro l'establishment e contro l'Europa. La nona:, ovvero noi la difendiamo e voi la stracciate. E questo sarà un grande tormentone. La decima, l'ultima: è. Esiste?