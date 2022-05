Craxi eletta presidente della Commissione Esteri, M5S sconfitto: ira Conte, verso convocazione straordinaria del consiglio nazionale

La Commissione Esteri del Senato ha un nuovo presidente dopo Vito Petrocelli (M5S): è Stefania Craxi di Forza Italia. È stata eletta con scrutinio segreto. I voti a suo favore sono stati 12 su 22, 9 voti sono andati a Ettore Licheri (M5S) e un astenuto.

«Non ho mai fatto una questione di incarichi. Sono onorata di questa scelta della commissione Esteri. La prima cosa che mi sento di dire è che la politica estera di un grande paese non deve essere un argomento che divide maggioranza e opposizione soprattutto in un momento così delicato della storia del mondo, quindi lavoreremo insieme. Bisogna immediatamente dare dei segnali chiari: c'è una guerra in corso, bisogna usare la durezza necessaria per condurre a un dialogo, la commissione darà segnali in questo senso». Sono le parole di Stefania Craxi appena eletta presidente della commissione esteri di palazzo Madama.

L'elezione di Stefania Craxi alla guida della commissione Esteri del Senato è un mezzo terremoto per la maggioranza. Forza Italia guadagna una presidenza di commissione e il Movimento 5 stelle la perde. È l'unica commissione a guida FI a Palazzo Madama in questa legislatura, che finora è stata la "fotografia" degli equilibri politici emersi dalle elezioni politiche del 2018 che portarono alla nascita del primo governo Conte. A quota una presidenza, anche il gruppo Misto che guida la commissione Ambiente con Vilma Moronese.

Le altre presidenze sono 4 del M5s, dopo aver perso quella degli Esteri in mano a Vito Petrocelli; 4 del Pd; 2 della Lega e altrettante di Italia viva.

Buon lavoro Stefania Craxi: felice che sia tu a guidare la Commissione Esteri nel nome dell’equilibrio, del buonsenso e della Pace. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) May 18, 2022

Figlia di Bettino Craxi, presidente della Fondazione a lui intitolata, ex deputata e approdata al Senato nel 2018, Stefania Craxi è stata vicepresidente della commissione Esteri fino alla precedente composizione. Sotto il quarto governo Berlusconi è stata nominata sottosegretario agli Esteri, incarico che ha ricoperto dal 2008 al 2011.

Il Movimento 5 stelle puntava a riprendersi la presidenza e aveva candidato Ettore Licheri. Era questo il nome uscito dall' assemblea dei senatori 5 Stelle per la guida della Commissione Esteri ieri sera. Licheri è stato preferito a Simona Nocerino, più vicina al ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Mossa che ha spinto parte del centrodestra, a partire dalla Lega a virare su Stefania Craxi, quando si è capito che l'azzurra poteva spuntarla. «Bocciare la Nocerino - commenta un membro della Esteri di centrodestra - si è rivelata una scelta irrazionale perché tutti sapevamo, dalla scorsa settimana, che lei sarebbe andata ben oltre la maggioranza, con una larga convergenza».

L'assemblea si era svolta in un clima molto teso ieri sera perché i Cinquestelle avevano subodorato l'intenzione di Forza Italia di far convergere i voti sulla senatrice Stefania Craxi, facendo cadere quindi la prassi di lasciare la presidenza in capo al partito che l'ha guidata.

Sono contento per l’elezione di Stefania alla Presidenza della Commissione Esteri del Senato. Una X sostituisce una indecente Z. @PartSocialista @ilriformista @GruppoFISenato @Avantionline — Bobo Craxi (@bobocraxi) May 18, 2022

L'ira di Giuseppe Conte: verso consiglio straordinario del partito

La maggioranza esce divisa da questo voto: non ha saputo trovare un candidato unitario. Il Movimento 5 stelle è il partito sconfitto perché pensava di rieleggere un suo esponente. Il leader del M5S Giuseppe Conte convocherà, già nelle prossime ore in via straordinaria un Consiglio nazionale del M5S per "processare" l'elezione di Stefania Craxi alla presidenza della Commissione Esteri del Senato, "sfilata" al Movimento e all'ex capogruppo Ettore Licheri. Fonti interne al Movimento raccontano di un Conte «molto adirato», alle prese con telefonate di «fuoco», riportano alcuni beninformati. Nelle prossime ore l'ex premier dovrebbe dar voce pubblicamente al proprio disappunto.

Il Consiglio nazionale grillino - l'organo più alto del M5S di cui fanno parte anche i ministri 5 Stelle in carica - era già stato convocato lunedì sera e aggiornato alla mattinata di ieri per tornare a ribadire il no del Movimento all'invio di nuove forniture di armi a Kiev, nonché la richiesta di un nuovo atto di indirizzo del Parlamento sul conflitto ucraino giudicando «non sufficiente» il via libera delle Camere arrivato nelle settimane immediatamente successive all'inizio della guerra.