Di Maio: «Le imprese vanno da Salvini? I fatti si fanno al mio ministero»

LEGGI ANCHE

Le pensioni d'oro. «Il Movimento 5 stelle è per tagliare quelle pensioni che non meritano di essere così alte perché le persone non hanno versato i contributi . Sono sicuro che raggiungeremo una soluzione - ha spiegato Di Maio - perché nessuno è così suicida in Italia da voler bloccare il taglio delle pensioni d'oro, in un momento in cui gli italiani sono arrabbiati». I cittadini, ha proseguito il ministro, «in Italia confidano in un governo che tagli tutti gli abusi, le ingiustizie e gli sprechi, in altri Paesi scendono in piazza contro i governi».



La polemica con Salvini. «Tutti i ministri hanno il dovere di incontrare sempre le imprese. Come ha detto il presidente Boccia ora ci aspettiamo i fatti e i fatti si fanno al Mise, perché è il Mise che si occupa delle imprese», ha detto ancora Di Maio ha risposto ai cronisti che gli chiedevano se non si sentisse «scavalcato» dal ministro dell'interno Matteo Salvini, che ieri ha incontrato gli imprenditori.

Le pensioni alte «vanno tagliate, su questo non si discute, il M5s è per tagliare tutte le pensioni d'oro e ribadiremo la nostra posizione al presidente del Consiglio nelle riunioni di maggioranza». Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio. «Sono sicuro che troveremo una soluzione - ha aggiunto in merito al disaccordo con la Lega su questo tema - perché nessuno è così suicida da voler bloccare il taglio in un momento in cui gli italiani sono arrabbiati».