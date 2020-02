Prescrizione, stop alla legge Costa: Iv vota con l'opposizione, proteste in commissione

Caos nelle commissioni. Lite sul voto della prescrizione: proteste Italia Viva-Fi. Lite in commissione Giustizia alla Camera, con momenti di tensione e urla, al momento del voto sull'emendamento che ha soppresso la proposta di legge del forzista Costa sulla prescrizione. M5s, Pd e Leu hanno prevalso per un solo voto, della presidente della commissione Francesca Businarolo del M5s. Ma le opposizioni protestano: Enrico Costa per FI e Cosimo Maria Ferri per Iv hanno protestato perché non è stato permesso di far votare Alessandro Colucci, del Misto, che aveva una delega e avrebbe votato contro la soppressione.

«Un folto gruppo di senatori della Lega ha fatto irruzione nella Commissione Giustizia del Senato bloccando l'esame del decreto intercettazioni. La maggioranza stava per votare e respingere un emendamento della Lega, quando i senatori del Carroccio hanno iniziato a protestare, coadiuvati da un folto gruppo di loro colleghi che hanno fatto irruzione in commissione al grido «votate il nostro emendamento». In base al regolamento del Senato in Commissione possono entrare anche i senatori esterni alla Commissione, motivo per cui i commessi non hanno bloccato il gruppo di parlamentari leghisti.

Ultimo aggiornamento: 17:32

