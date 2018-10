Caos alla Camera sul dl Genova. «Con questo decreto legge il M5S sta buttando in mare la parola 'onestà'; resta solo l'ipocrisia e la disonestà che state facendo diventare legge. E i disonesti fanno affari con voi», attacca in Aula Ettore Rosato del Pd mentre i suoi colleghi di gruppo urlano in coro 'Onestà, onestà!

Avete nascosto il condono edilizio per Ischia - è l'accusa di Rosato ai 5Stelle -. Una ipocrisia che grida vendetta. E poi, l'unico posto in Italia in cui pensate all'abusivismo di necessità è Ischia? Ma lì ci vogliono le ruspe di Salvini! Peccato, però, che Ischia è il collegio di Di Maio...

Martedì 30 Ottobre 2018, 13:35 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 13:54

