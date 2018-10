Decreto sicurezza, strappo nel M5S: Nugnes diserta l'assemblea con Di Maio

Conte, da Nuova Delhi, chiama all'unità: Quelle delle espulsioni dai 5Stelle sono un «rischio che non spetta a me valutare, non sono il leader del M5s. Dico che abbiamo presentato un decreto, è legittimo presentare osservazioni, ma poi c'è un momento in cui bisogna tirare le fila di queste osservazioni critiche e concentrarsi sull'obiettivo che spetta al Parlamento: la conversione del decreto legge».

«Nessuna polemica e maggioranza compatta nel nome del diritto alla Sicurezza». È il commento di Salvini. «In questi istanti il decreto sicurezza sta viaggiando spedito al Senato. I giornali parlano di polemiche, ma siamo al trentesimo articolo, il dl arriva in porto e porterà più ordine e disciplina», assicura.



«Non ci sono dissidenti, ci sono parlamentari M5S», ha cercato di sminuire il caso il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro, lasciando i lavori della commissione Affari costituzionali del Senato. Alla domanda se chi non vota la fiducia sia fuori dal Movimento, Fraccaro ha replicato: «Non so neanche se ci sarà la fiducia». Quanto ai miglioramenti richiesti al decreto, il ministro ha detto che «si sta lavorando».

Martedì 30 Ottobre 2018, 14:57 - Ultimo aggiornamento: 30-10-2018 15:49

Nervi a fiori di pelle all'interno del Movimento 5Stelle. Il capo politico e vicepremier Luigi Di Maio ha convocato, per le 21.30 di stasera, un'assemblea congiunta per sciogliere i nodi relativi ai dossier più spinosi: dal Tap al decreto sicurezza, passando per la manovra finanziaria. Ma la riunione sarà disertata dalla senatrice Paola Nugnes, tra i più accesi oppositori del dl immigrazione e sicurezza targato Matteo Salvini. «Siamo fuori tempo massimo - spiega Nugnes - per parlare del decreto sicurezza e per cercare un modo di partecipare e collaborare».