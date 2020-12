Dpcm Natale, le regioni arancioni diventaranno gialle fino al 23? Il nodo Toscana, Campania, Val d'Aosta e Bolzano

Si va verso la zona rossa dal 24 al 6 nei festivi e prefestivi, arancione nei feriali. Così avrebbe deciso il governo. Ma cosa ne sarà delle regioni attualmente arancioni che attendevano di diventare gialle domenica prossima? Si tratta di Toscana, Valle d'Aosta, Campania e provincia autonoma di Bolzano (l'Abruzzo dovrebbe restare arancione). L'Esecutivo le "promuoverà" a gialle anche se sarebbero destinate a diventare rosse dopo appena quattro giorni, insieme a tutto il resto d'Italia? Il buonsenso suggerirebbe di lasciare le cose come stanno, ma ciò significherebbe impedire di raggiungerle nell'unica finestra utile per farlo: il 20 dicembre. La promozione al giallo, infatti, diventerebbe effettiva proprio domenica 20, ultimo giorno possibile per spostarsi tra regioni.

Alla decisione sono appesi centinaia di migliaia di italiani lontani dalle loro famiglie per lavoro o altri motivi, che pensavano di far ritorno a casa prima del blocco del 21.

In ogni caso, anche dal 21 dicembre sarà sempre possibile spostarsi tra Regioni se si è in grado di autocertificare lo spostamento con valide motivazioni. Non solo le ormai "classiche" studio, lavoro e salute, tra le necessità considerate accettabili rientra tutta una serie di casistiche che vanno dal ricongiungersi con il proprio coniuge nella casa di dimora abituale (anche se non è la residenza designata) o, nel caso di genitori separati, raggiungere il figlio minorenne affidato all'ex coniuge (ovviamente tenendo conto degli impegni rispettivamente presi in fase di separazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA