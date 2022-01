Elezione presidente della Repubblica diretta, via al quarto scrutinio. Centrodestra si astiene. Pd-M5S-Leu e Iv: scheda bianca

Quirinale, la giornata in diretta. Nessuna intesa di maggioranza in vista della quarta votazione, la prima con la maggioranza assoluta (il quorum scende a 505 voti), oggi dalle 11 alla Camera. Dopo aver aperto ad un nome frutto di accordo tra centrodestra e centrosinistra, stamattina il leader della Lega Matteo Salvini sembra andare dritto sulla sua strada. «Non sarò io a proporre nomi di sinistra», chiarisce Salvini prima del vertice con Giorgia Meloni ed Antonio Tajani. Pd, M5S, Leu e Iv oggi voteranno scheda bianca.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Elezioni Quirinale, terza fumata nera. Voti a Mattarella, Crosetto e... LA POLITICA Quirinale, Letta: «Il Presidente domani e non sarà di... LA POLITICA Quirinale, i partiti verso l'accordo finale: trattative nella...

La giornata in diretta

11.08 - «Non è che oggi dichiariamo, ma confermiamo la nostra disponibilità, che è immediata. Per il paese lavoriamo 24 ore su 24». Lo ha detto Giuseppe Conte parlando della disponibilità a un incontro con il centrodestra.

11.03 - Al via il quarto scrutinio per l'elezione del Presidente della Repubblica, con il quorum fissato nella maggioranza assoluta del plenum, pari a 505 voti. Il centrodestra ha annunciato che si asterrà, mentre M5S, Pd e Leu voteranno scheda bianca. Irritazione di Giorgia Meloni nel vertice di centrodestra che ha optato per l'astensione alla quarta votazione sul Quirinale, su cui invece la leader di FdI aveva chiesto, come ieri, di esprimersi votando un nome dell'area di centrodestra, per superare lo stallo e anche dopo il risultato ottenuto da Guido Crosetto. È quanto si apprende da fonti di centrodestra presenti alla riunione di stamani.

Ore 10.58 - «Siamo d'accordo con le due votazioni al giorno da domani, è giusto accelerare». Lo ha detto il ministro e leader di Leu Roberto Speranza.

10.43 - «Ci prendiamo un'altra giornata perché voglio allargare il campo del centrodestra e trovare un nome di altro profilo istituzionale...». Durante il vertice di centrodestra, apprende l'Adnkronos, Matteo Salvini avrebbe così spiegato la scelta di astenersi oggi alla quarta votazione spiegando che lavorerà altre 24 ore per trovare un candidato di spessore di area culturare di centrodestra per poi poter aprire la trattativa con il centrosinistra. Salvini e i dirigenti del partito si stanno incontrando alla Camera, dopo il vertice del centrodestra. Al tavolo sono presenti anche i capigruppo di Senato e Camera, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari.

10.35 - M5s, Pd e Leu oggi voteranno scheda bianca nel quarto scrutinio per l'elezione del capo dello Stato. Lo si apprende dal vertice di centrosinistra.

10.32 - Ma è vero che Di Maio ha telefonato a Grillo per convincere Conte a dire sì a Draghi? «No, fermi tutti, deve essersi trattato di un'informazione veicolata in modo errato dallo staff di Conte. Ma ci sta, forse è stata colpa della stanchezza, del resto sono giornate intense. Li conosco e sono certo che hanno agito in buona fede. In verità è stato Grillo a chiamare Di Maio e non viceversa», risponde Giuseppe Marici, portavoce del ministro degli Esteri Luigi Di Maio, interpellato dall'Adnkronos in merito alla triangolazione di telefonate Conte-Grillo-Di Maio, riportate oggi su alcuni organi di stampa. Ma cosa si sono detti? Hanno parlato di Draghi? «Grillo voleva il quadro della situazione sul Colle da Di Maio, perché dall'esterno c'era un pò di confusione su come si stava muovendo il Movimento. Ma, come accade ogni volta che Grillo chiama Di Maio, tutto avviene nella massima riservatezza, perché Beppe chiede di essere lasciato fuori da queste cose e Luigi è molto rispettoso di Beppe. Non vi dirò mai cosa si sono detti, meglio evitare», conclude Marici ridendo.

10.27 «Il centrodestra ha deciso di proporre la disponibilità a votare un nome di alto valore istituzionale. Per consentire ai grandi elettori di tutti i gruppi di superare veti e contrapposizioni - e convergere per dare all'Italia un nuovo presidente della Repubblica - la coalizione ha deciso di dichiarare il proprio voto di astensione nel voto odierno. Il centrodestra è pronto a chiedere di procedere domani con la doppia votazione». Così in una nota comune del centrodestra.

10.05 - «Siamo sempre fiduciosi che da questo loro incontro si apra la possibilità di un dialogo più serrato per arrivare a una soluzione», dice il leader M5S Giuseppe Conte, a proposito del vertice del centrodestra sul Quirinale. «Il M5S si batte per un'alta personalità che non abbia una collocazione politica specifica». Il M5S cambia la sua posizione? «È male informato - replica ancora Conte - il Movimento dall'inizio ha una posizione lineare: i nomi che abbiamo fatto al tavolo sono super partes e sono sempre gli stessi, ovviamente siamo disponibili a valutare anche gli altri. Quindi non dite fesserie che cambiamo posizione... La nostra posizione è sempre la stessa».

9.50 - Si terrà quasi certamente una nuova assemblea dei grandi elettori M5s con Conte prima dell'inizio della quarta votazione per l'elezione del Capo dello Stato. Deputati e senatori sono stati preallertati della convocazione per avere indicazioni di voto ieri sera nella riunione dei gruppi con il leader del Movimento.

9.45 - Pd, M5S e Leu torneranno a vedersi prima dell'inizio della quarta giornata di voto per il presidente della Repubblica. Secondo quanto si apprende si vedranno i leader con i capigruppo.

9.40 - A poco minuti dalla quarta votazione per l'elezione del presidente della Repubblica, il Pd ha deciso di non fare una riunione per valutare la situazione ma di andare in aula e votare scheda bianca. La riunione, a quanto si apprende, potrebbe tenersi invece nel pomeriggio. Anche Iv voterà oggi scheda bianca alla quarta votazione.

9.20 Al via il vertice del centrodestra sul Quirinale. Negli uffici della Lega della Camera presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Antonio Tajani e i leader dei partiti centristi, Giovanni Toti, Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi.

Chi è Letizia Moratti, candidata del centrodestra per il Quirinale: prima donna presidente della Rai, è stata ministro dell'Istruzione con Berlusconi

9.20 «Draghi è prezioso lì dov'è. Non a giochini con i premier». Così Matteo Salvini entrando al vertice.

9.05 «Gii altri leader li sento tutti i giorni, porto proposte, abbiano nomi di livello. Non penso che centrodestra deve dimostrare niente a nessuno, che solo a sinistra hanno persone morali. Non sarò io a proporre nomi di sinistra. Prima si fa meglio è. Non capisco come a sinistra non vada bene nessuno, noi facciamo proposte di livello. Da sinistra nessuna proposta pubblica». Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

9.00 Si terrà alle 10 una riunione dei grandi elettori di Forza Italia. Lo ha detto il coordinatore nazionale Antonio Tajani arrivando a Montecitorio per il vertice del centrodestra. Giovanni Toti, lo stesso Tajani e Matteo Salvini hanno preso un caffè in un bar di fronte a Montecitorio prima della riunione.

«Gii altri leader li sento tutti i giorni, porto proposte, abbiano nomi di livello. Non penso che centrodestra deve dimostrare niente a nessuno, che solo a sinistra hanno persone morali. Non sarò io a proporre nomi di sinistra. Prima si fa meglio è. Non capisco come a sinistra non vada bene nessuno, noi facciamo proposte di livello. Da sinistra nessuna proposta pubblica», dice il leader della Lega Salvini. «Draghi è prezioso lì dov'è. Non a giochini con i premier», spiega ancora Salvini.

Quirinale, dietro ai voti per Mattarella la protesta contro Conte e l'asse gialloverde

8.55 «Credo che non si si chiuderà oggi, credo si chiuderà domani. Credo che il centrodestra lascerà passare ancora un giro, e poi domani andranno a più miti consigli. Oggi sarà un'altra giornata di tempo perso. Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Radio Leopolda, aggiungendo che «questa è una liturgia che andava bene negli anni '40 e '50». Renzi poi spiega: «Salvini e diversi M5s, dai quali fatico a escludere l'ex presidente del Consiglio Conte, hanno tentato di fare una nuova edizione della maggioranza giallo-verde. Questo è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì, quando è emersa la candidatura di Franco Frattini, una candidatura molto seria ma che andava contro la tradizionale impostazione geopolitica dell'Italia».