Csm, eletto Felice Giuffrè: è l'ultimo membro laico scelto dal Parlamento in seduta comune

Felice Giuffré è stato eletto nel Consiglio superiore della magistratura. Fumata bianca a Montecitorio per l'elezione di un membro laico del CSM. Felice Giuffrè ha superato il quorum dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea (pari a 364 voti) per far scattare l'elezione.

Giuffrè ha ricevuto 420 voti. Con la sua elezione tutti i membri laici sono stati scelti.

Csm, il nuovo voto per l'elezione del decimo componente laico mancante

La scelta dei “laici”/ Il nuovo Csm e la trasparenza che deve essere garantita