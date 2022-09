Hanno aperto regolarmente stamane alle 7 i seggi per le elezioni per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Sempre oggi, in Sicilia si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale e l'elezione del governatore. Si voterà in una sola giornata: i seggi chiuderanno questa sera alle 23. Subito dopo - al termine delle operazioni di voto e di riscontro dei votanti - avrà inizio lo scrutinio, cominciando dallo spoglio delle schede per l'elezione del Senato e poi quelle della Camera. Domani a partire dalle ore 14, si svolgeranno gli scrutini per le elezioni regionali. Per questo turno elettorale le sezioni sono in totale 61.556.

Elezioni politiche, a Roma caos tessere elettorali: «Rimbalzati tra gli uffici»

Gli elettori chiamati al voto sono 50.869.304, di cui 4.741.790 all'estero (i plichi sono arrivati ai seggi speciali allestiti in diversi centri). Dei 46.127.514 elettori in Italia, il 51,74% sono donne e il restante 48.26% uomini. Del corpo elettorale fanno parte 2.682.094 maggiorenni che per la prima volta, dopo la recente modifica dell'articolo 58 della Costituzione, potranno votare non solo per la Camera dei Deputati, ma anche per eleggere il Senato della Repubblica. Dei giovani elettori le donne sono 1.302.170 e gli uomini 1.379.924.

IL VOTO - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha appena votato presso la scuola Piazzi di Palermo. Al suo arrivo al seggio è stato accolto da un applauso dagli elettori che erano in attesa di votare.

Mattarella è rimasto nella cabina elettorale per pochissimi minuti e ha lasciato il seggio. All'uscita dalla scuola due crocerossine lo hanno fermato per un saluto.

«È la democrazia. Grazie a chi ha lottato per la nostra libertà e per garantire questo diritto. Si vota». Lo scrive su twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, candidato Pd, postando una foto all'interno della sezione elettorale dove ha votato.

«Conto che la Lega sia la forza parlamentare sul podio, prima, seconda o terza al massimo». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, dopo aver votato a Milano. A chi gli chiedeva se il quarto posto sarebbe una sconfitta, ha risposto: «Gioco per vincere, non per partecipare».

Il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha votato nel suo seggio a Roma all'istituto tecnico professionale Edmondo de Amicis in via Galvani a Testaccio. Quando è arrivato Letta ha stretto la mano ad alcuni elettori che entrando lo hanno salutato.

Anche il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha votato stamani a Firenze nella scuola Villani di viale Giannotti, a Gavinana. Insieme a Renzi ha votato anche la moglie Agnese Landini. Renzi e la moglie erano accompagnati da Francesco Bonifazi, senatore uscente di Iv e candidato per il Terzo Polo, che ha votato pure lui nello stesso seggio elettorale. Matteo Renzi adesso parte per Tokyo per andare ai funerali di Stato di Shinzo Abe.

«Noi abbiamo votato. Fatelo anche voi, qualunque sia la vostra opinione politica. La democrazia si alimenta con l'impegno di tutti. Viva la Repubblica, viva l'Italia». Così il leader di Italia Viva Matteo Renzi su Twitter.

«Oggi puoi contribuire a scrivere la storia»: lo scrive su Twitter la leader di Fdi Giorgia Meloni, che posta anche una sua foto con la bandiera italiana e la scritta «Scriviamo la storia insieme».