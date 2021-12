Elezioni Quirinale, Mattarella chiude al bis: avanti con l'unità nazionale

Dal Quirinale non filtra nulla. Neppure una sillaba. Ma chi ha parlato con il presidente Sergio Mattarella nelle ultime ore, assicura che il discorso di fine anno del capo dello Stato sarà «un commiato». Un addio ai cittadini dopo sette lunghi anni, spesso difficili e tormentati, trascorsi al Quirinale e un bilancio del lavoro svolto. In più, Mattarella in una sorta di lascito morale e politico che ne ha contraddistinto il mandato, lancerà un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati