Elezioni, salta l'accordo fra Bonino e Pd: «Interpretazione surreale della legge elettorale»

Con l'arrivo del nuovo anno, parte la corsa verso il 4 marzo. Tuttavia, la data del voto è l'unica certezza in un panorama politico pieno di incognite. Archiviata la diciassettesima legislatura, ormai le forze politiche sono pronte a lanciarsi nella campagna elettorale il cui esito appare decisamente incerto, a partire dal fatto che si voterà con una nuova legge elettorale, il controverso Rosatellum bis. Non è nemmeno chiaro, al momento, se ci sarà un election day, o se i cittadini di Lazio, Lombardia, Molise e Friuli Venezia-Giulia sceglieranno i loro governatori nei mesi successivi. Ad ogni modo, l'incertezza più evidente riguarda gli effetti della nuova legge elettorale: sin dalla sua approvazione, tanti osservatori fecero notare che un sistema per due terzi proporzionale e solo un terzo maggioritario, senza il voto disgiunto, rischia di non produrre maggioranze chiare. Tanto che c'è chi preannuncia uno scenario "spagnolo", ovvero un repentino ritorno alle urne, magari a giugno. Anche se è difficile che i neo-parlamentari vogliano con leggerezza correre il rischio di perdere un seggio appena conquistato.



Il Pd, dato negli ultimi tempi in calo nei sondaggi, spera in una grande ripresa, facendo leva soprattutto sui risultati degli ultimi governi. I dem affidano le loro speranze di rilancio alla tenuta dell'elettorato vicino al segretario Matteo Renzi e, forse spinti dalle parole di Mattarella, sembrano puntare decisamente sulla lotta alla disoccupazione. L'obiettivo è semplice: avvicinarsi più possibile alla fatidica quota 40%, sostenendo che quello al Pd è l'unico voto utile per battere i populismo del centrodestra e quello di Grillo. Ma intanto a sinistra si allontana l'alleanza con +Europa della Bonino che oggi ha fatto capire che al 99 per cento correrà da sola. «Al momento è l'unica via», spiegano i promotori lanciando, in settimana, la raccolta firme e puntando il dito contro il Viminale accusato di «interpretazione surreale della legge elettorale».



«Per il Pd le porte della collaborazione con la lista +Europa sono sempre aperte - ha detto il vicesegretario del Pd Maurizio Martina - Condividiamo insieme a loro l'urgenza di un nuovo e forte impegno europeista e siamo pronti di conseguenza anche alla leale collaborazione organizzativa, garantendo il nostro lavoro per la raccolta delle firme necessarie per ogni circoscrizione. Il punto vero essenziale è volere lavorare insieme, unendo le nostre forze con un accordo politico. Noi ci siamo con convinzione e spero ci siano anche loro».



Solo il voto dirà se la lista "ulivista" di Riccardo Nencini e Angelo Bonelli riuscirà a frenare il flusso verso Liberi e Uguali, che punta a un risultato a due cifre. Intanto Berlusconi è tornato ad attaccare l'Euro che, a suo avviso, fatto entrare «con quelle modalità e a quei valori improvvidamente accettati da Prodi, ha dimezzato i redditi e i risparmi degli italiani». E si intuisce che il Cavaliere non vuole lasciare l'intero voto di protesta a Matteo Salvini. Il leader della Lega non chiude a alleanze ma chiede «coerenza e serietà. Altrimenti, se mettiamo insieme l'Arca di Noé, poi è difficile fare le riforme che vogliamo».



Si attende poi di capire dove si indirizzerà maggiormente il voto moderato, nel testa a testa tra «Civica e Popolare», la lista alleata al Pd guidata da Beatrice Lorenzin e Pierferdinando Casini, e «Noi con l'Italia», la cosiddetta 'quarta gambà moderata del centrodestra. A tutto gas si muovono i M5s, movimento che si presenterà da solo e, secondo tutti i sondaggi, può diventare tra 61 giorni la prima forza politica italiana. Risolto il problema della leadership, ormai nelle mani del vicepresidente della Camera Luigi Di Maio, i pentastellati sono alle prese con la questione Grillo: proprio in contemporanea con il messaggio di Sergio Mattarella, nel suo 'controdiscorsò, ha annunciato che il suo blog non sarà più quello del movimento. Al voto il M5s va con nuove regole, tra queste l'apertura ai candidati della società civile, alla multa di 100 mila euro per chi cambia casacca.

Lunedì 1 Gennaio 2018, 20:34 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 20:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA