Elezioni Trentino, avanza il centrodestra: Lega primo partito, Fugatti verso la presidenza

Lunedì 22 Ottobre 2018, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 22-10-2018 12:39

Ilavanza alle elezioni provinciali del. Merito soprattutto della, che ha raccolto quasi un voto su tre all'interno della coalizione. Il candidato leghistaha così già ampiamente superato la quota del 40%, necessaria per assicurarsi il premio di maggioranza. Dietro di lui Giorgio Tonini (Pd) al 24,99% e il governatore uscente Ugo Rossi (Patt) all'12,17%.La vittoria del candidato leghista strapperebbe al centrosinistra autonomia la guida della Provincia autonoma dopo vent'anni. Una coalizione, quella uscente, che nelle elezioni di ieri si è presentata divisa. Il governatore uscente ha corso infatti col suo solo partito, il candidato Pd ha avuto l'appoggio di Unione per il Trentino (Upt) e Futura 2018, una lista in cui si sono raggruppate alcune forze di centrosinistra. Sono rimasti però a correre soli sia Leu che alcuni esponenti autonomisti. Altri hanno invece scelto la coalizione di centrodestra di Fugatti, che oltre alla Lega ha trovato il sostegno di altri otto partiti, tra cui Forza Italia, Fratelli d'Italia e Udc.Maurizio Fugatti (Lega, Pt, Agire, Civica, Fassa, Ap, Fi, Udc,Fdi) 50.286; 46,55Giorgio Tonini (Upt, Futura 2018, Pd) 26.995; 24,99Ugo Rossi (Patt) 13.152; 12,17Filippo Degasperi (M5s) 7.452; 6,90Antonella Valer (L'altro Trentino, Leu) 2.892; 2,68Mauro Ottobre (Ad) 2.454; 2,27Roberto De Laurentis (Tre) 2.080; 1,93Ferruccio Chenetti (Moviment Ladin de Fascia) 1.157; 1,07Paolo Primon (Popoli liberi) 971; 0,90Filippo Castaldini (Casapound) 450; 0,42Federico Monegaglia (Riconquistare l'Italia) 140; 0,13Lega 18.563; 25,53Pd 9.582; 13,18Patt 9.096; 12,51M5s 5.038; 6,93Futura 2018 4.901; 6,74Civica Trentino 3.268; 4,49Upt 3.018; 4,15Progetto Trentino 2.865; 3,94Autonomisti popolari 2.324; 3,20Fi 1.910; 2,63Ad 1.759; 2,42Udc 1.640; 2,26Tre 1.468; 2,02Fassa 1.390; 1,91Agire per il Trentino 1.346; 1,85Moviment Ladin de Fascia 1.125; 1,55Leu 940; 1,29Fdi 903; 1,24Popoli liberi 634; 0,88L'altro Trentino 570; 0,78Casapound 280; 0,39Riconquistare l'Italia 94; 0,13.