Martedì 24 Aprile 2018, 22:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Paura per le condizioni di salute, presidente emerito della Repubblica. In serata l'ex Capo dello Stato è stato trasportato d'urgenza per una dissecazione parziale aortica all'Ospedale San Camillo di Roma, dove è in corso un intervento chiururgico al cuore.Il malore è avvenuto nel tardo pomeriggio. Il reparto di cardiochurgia dell'ospedale capitolino è diretto dal professor Francesco Musumeci.