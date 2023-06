Il primo Consiglio dei ministri dopo la morte di Silvio Berlusconi si apre nel nome – e con un ricordo – del Cavaliere. Poche parole da parte di Giorgia Meloni e Antonio Tajani, per ricordare «la sua visione politica», «i risultati dei suoi governi» e «il suo ruolo di fondatore del centrodestra». Ed è proprio a Berlusconi che il governo dedica la riforma della Giustizia appena licenziata dal Cdm. Una riforma «frutto del lavoro di sei mesi», spiega in conferenza stampa il Guardasigilli Carlo Nordio, «che la sorte ha voluto coincidesse con un evento luttuoso». Ma del resto «se Silvio fosse stato qui – osserva il vicepremier Tajani non senza una punta di commozione – sarebbe stato soddisfatto: ha sempre combattuto per una giustizia giusta».

APPROFONDIMENTI Che cosa cambia Riforma giustizia, dal Cdm via libera al ddl Nordio

Cancellato il reato di abuso d'ufficio