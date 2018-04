M5S, rispuntano gli ortodossi: «La priorità è il dialogo con il Pd»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 7 Aprile 2018, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 07-04-2018 09:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IVREA - Come da protocollo, perché è un'apertura molto protocollare quella al Pd, ora il M5s rispolvera tutte le possibili convergenze, note da tempo, con i dem. La moral suasion di Beppe Grillo, che tentò di iscriversi al Pd anni fa, era arrivata con un disegno in spiaggia ma non ha sortito effetti. Il Pd sente che è tempo di stare all'opposizione. Ma le consultazioni servono proprio a capire se esistono possibilità diverse, se si possono aprire spiragli laddove il muro del dialogo appare invalicabile.La necessità di tenersi le porte aperte in tutte le direzioni è apparsa chiara a Luigi Di Maio dopo il colloquio con Sergio Mattarella. E puntuali gli ortodossi ieri hanno timidamente rialzato la testa. La ex deputata della Vigilanza Rai Dalila Nesci ha ricordato che oggi a Ivrea ci sarà l'evento dell'associazione Gianroberto Casaleggio: più di cento giornalisti accreditati e ventuno relatori. Nel citare i relatori presenti ha nominato solo quelli di area, ovvero Nino Di Matteo e Massimo Bray. Non ci sarà invece Beppe Grillo impegnato a Zurigo col suo show. L'apertura formale al Pd dunque c'è.