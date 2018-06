Nasce il governo Conte: 18 ministri, solo cinque donne. E due napoletani nella squadra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 1 Giugno 2018, 06:45 - Ultimo aggiornamento: 01-06-2018 07:03

I numeri del governo Conte sono chiari: diciotto ministri, ma la squadra arriva a venti con premier e sottosegretario alla presidenza del consiglio, il primo 5Stelle e il secondo leghista. Nove ministeri portano la casacca dei Cinquestelle, sette dei leghisti (arruolando anche l'economista Paolo Savona fra gli uomini vicini a Matteo Salvini), due «tecnici» di garanzia all'Economia e agli Esteri.La suddivisione dei ministeri fra le due forze politiche sostanzialmente rispecchia gli intramontabili criteri del manuale Cencelli. La Lega si assicura dicasteri pesanti come gli Interni (Salvini) e l'Istruzione (Bussetti). I 5Stelle rispondono con uno schieramento più articolato nel quale spicca il caso dell'accorpamento nelle mani di Luigi Di Maio di due ministeri di gran peso come lo Sviluppo e il Lavoro. Se il ministro sarà uno solo non è ancora chiaro se le due strutture burocratiche saranno accorpate o mano. L'eventuale unificazione sarebbe però un'operazione titanica e molto complicata. Nel carniere pentastellato anche due dicasteri strategici come Infrastrutture (Toninelli) e, soprattutto Giustizia (Bonafede) e Beni Culturali (Bonisoli).