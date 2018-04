Il Quirinale: ora tocca ai partiti, unica alternativa le urne

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 27 Aprile 2018, 08:03 - Ultimo aggiornamento: 27-04-2018 09:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un percorso lineare, super notarile, quello che Sergio Mattarella sta seguendo per tentare di dare un governo al Paese. L'esploratore Roberto Fico ha raccontato ieri pomeriggio al presidente della Repubblica che occorre ancora qualche giorno per verificare se è possibile l'avvio di una trattativa M5S-Pd. Mattarella non poteva non concedere tempo in più dopo aver atteso per diciassette giorni che si consumassero i tentativi grillini con la Lega.Nel mare piatto di una crisi complicatissima, l'increspatura che solleva il seppur difficile confronto tra Di Maio e Martina è un novità anche se non permette di stappare bottiglie di prosecco. Le macerie di una lunghissima campagna elettorale ingombrano ancora il percorso, ma quel briciolo di volontà mostrata a Fico dalle delegazione del M5S e del Pd nel corso delle consultazioni a Montecitorio, va per il Colle alimentata. Lasciando però che siano i partiti a decidere, in un tempo congruo, come farsi vivi anche se con un programma di pochi punti e un'alleanza da verificare dopo un breve lasso di tempo. Sfilare il presidente della Camera dalla trattativa considerando chiuso il suo mandato, contribuisce quindi a non alimentare malintesi - che hanno già avvelenato nei giorni scorsi il clima - su possibili pressioni, mentre l'ipotesi di un terzo giro di consultazioni resta ancora sulla carta. Così come l'idea - in caso di no del Pd - di dare un preincarico a Salvini se continua a sostenere di essere vicino all'accordo con i grillini.In attesa della direzione del Pd del 3 maggio e del confronto interno al M5S, si consumerà quindi un'altra settimana perchè sono stati i leader a chiederlo e sono le condizioni ad imporlo. La palla è tornata ai partiti. Fico ha compiuto in maniera «positiva» il suo lavoro e tocca ora a M5S e Pd dire entro giovedì prossimo che cosa vogliono fare. C'è attesa per la direzione del Pd, ma anche per ciò che accade nella base pentastellata che, allevata per cinque anni contro i dem, fatica a comprendere l'eventuale intesa.