Governo, Franceschini rispolvera il Mundial '82 e Dino Zoff: «Il silenzio è d'oro»

Pd sono piuttosto seccati per le troppe voci - specialmente renziane - che spopolano sui social e sui giornali a proposito della crisi di governo e della trattativa con i Il momento è grave. Il silenzio è d’oro. E i maggiorenni delsono piuttosto seccati per le troppe voci - specialmente renziane - che spopolano suie sui giornali a proposito della crisi die dellacon i 5 stelle . E allora Dario Franceschini invita tutti ad usare un metodo. Il metodo Bearzot. E lo fa così Franceschini, con un tweet

Al #Mundial82 il silenzio stampa portó fortuna. E’ tutto molto delicato e difficile e per questo faccio una proposta a tutti i compagni di squadra del Pd: fino alla fine della crisi parla solo @ nzingaretti per tutti, come allora fecero gli azzurri con Zoff

. Zinga come Zoff ecco. Ma forse è più facile vincere un mondiale che risolvere - in queste condizioni in cui nessuno si passa la palla tra compagni di squadra ed è forte la tentazione all’autogol - la crisi di governo.

Al #Mundial82 il silenzio stampa portó fortuna. E’ tutto molto delicato e difficile e per questo faccio una proposta a tutti i compagni di squadra del Pd: fino alla fine della crisi parla solo @nzingaretti per tutti, come allora fecero gli azzurri con Zoff. pic.twitter.com/uqGtzK0Z1E — Dario Franceschini (@dariofrance) 25 agosto 2019

Domenica 25 Agosto 2019, 17:00 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2019 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA