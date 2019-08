​Governo, tra M5S e Pd salta il vertice. Di Maio: «Senza sì a Conte è inutile vedersi». I dem: il nodo è la squadra

«L'accordo di governo rischia di saltare per le ambizioni personali di Luigi Di Maio che vuole fare il Ministro dell'Interno e il vicepremier. Su questo non sente ragioni e va avanti a colpi di di ultimatum». Lo affermano fonti Pd. Poi la replica.

«Di Maio non ha mai chiesto il Viminale per il M5S. Prima per noi vengono i temi». Così fonti del M5S.

Sarebbe incagliata sul nodo dei vicepremier e dei ministeri più pesanti, la trattativa tra M5S e Pd per la formazione del nuovo governo. Secondo fonti parlamentari Dem, non ci sarebbero veti sulla premiership di Giuseppe Conte ma prima vanno sciolti altri nodi. In particolare, spiegano le stesse fonti, considerato Conte come esponente M5S, i Dem dovrebbero avere l'unico vicepremier. Inoltre, per dare un segno di svolta sulla politica economica, la delegazione Pd avrebbe chiesto tutti i ministeri economici. Al momento la delegazione pentastellata avrebbe detto no, invocando per Luigi Di Maio il ruolo di vicepremier e un ministero di peso, come gli Interni. Ma uno dei nodi è proprio il Viminale, che il Pd avrebbe chiesto per un suo esponente (o al più una figura terza). Ad ora la trattativa è bloccata e i Cinque stelle hanno annullato il vertice in programma alle 11. Ma non si esclude che domani nelle consultazioni i due partiti possano dare l'indicazione di Conte premier per poi lasciare a lui verificare, in tempi rapidi, se ci sono le condizioni per formare il governo. Se tutto salterà, c'è già chi ipotizza come data utile per il voto il 10 novembre.





«In una fase cosi delicata per il Paese non c'è tempo da perdere. Noi - si legge nella nota del Movimento - stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe. Nel partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse. Predicano discontinuità ma ci parlano solo di incarichi e di ministeri, non si è parlato ne di temi ne di legge di bilancio. Così non va proprio bene. Ieri dopo 4 ore di incontro non si è arrivati a nulla. Così non si può lavorare. O si cambia atteggiamento o è difficile. Se si vuole il voto lo si dica apertamente. Il M5S è la prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo a tutti».



Sorrisi accennati, facce un pò tirate entrando nella sede nazionale del Pd, e nessun commento alla nota del M5s sullo stop all'incontro con i Dem se non ci sarà un sì ufficiale al Conte bis. Così alcuni esponenti del Partito democratico che sono arrivati al Nazareno, entrando velocemente e senza rispondere ai cronisti che sono fuori. Tra gli ultimi ad arrivare, Antonio Misiani. All'interno sono riuniti tra gli altri, il capogruppo Graziano Delrio, i vice segretari Andrea Orlando e Paola De Micheli, l'ex segretario Maurizio Martina. «Se non dicono sì a Conte è inutile vedersi, sono stanco dei giochini». Lo avrebbe detto, a quanto si apprende, Luigi Di Maio ai suoi ieri sera dopo l'incontro con la delegazione Pd . «Rivedremo il Pd quando nei loro organi di partito avranno dato l'ok all'incarico a Conte. Nessun altro incontro fino a quando non avranno chiarito ufficialmente la loro posizione su Giuseppe Conte ». Così in una nota il M5S.«In una fase cosi delicata per il Paese non c'è tempo da perdere. Noi - si legge nella nota del Movimento - stiamo lavorando intensamente per dare risposte immediate ai cittadini. E dobbiamo sbrigarci perché il tempo stringe. Nel partito democratico, però, hanno ancora le idee confuse. Predicano discontinuità ma ci parlano solo di incarichi e di ministeri, non si è parlato ne di temi ne di legge di bilancio. Così non va proprio bene. Ieri dopo 4 ore di incontro non si è arrivati a nulla. Così non si può lavorare. O si cambia atteggiamento o è difficile. Se si vuole il voto lo si dica apertamente. Il M5S è la prima forza politica in Parlamento, lo ricordiamo a tutti».Sorrisi accennati, facce un pò tirate entrando nella sede nazionale del Pd, e nessun commento alla nota del M5s sullo stop all'incontro con i Dem se non ci sarà un sì ufficiale al Conte bis. Così alcuni esponenti del Partito democratico che sono arrivati al Nazareno, entrando velocemente e senza rispondere ai cronisti che sono fuori. Tra gli ultimi ad arrivare, Antonio Misiani. All'interno sono riuniti tra gli altri, il capogruppo Graziano Delrio, i vice segretari Andrea Orlando e Paola De Micheli, l'ex segretario Maurizio Martina.

Martedì 27 Agosto 2019, 10:56 - Ultimo aggiornamento: 27-08-2019 11:54

Governo, non sono bastate quattro ore di vertice ieri sera a Palazzo Chigi per raggiungere un accordo di governo tra M5S . I dem parlano di «strada in salita sul programma», mentre i pentastellati tengono il punto su Conte e avvertono: la pazienza ha un limite. Oggi pomeriggio al via il secondo giro di consultazioni di Mattarella , con M5S che salirà per ultimo al Colle domani sera.