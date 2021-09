Green pass, “affare” di famiglia. «Obbligatori i controlli a colf e baby-sitter». Congedi straordinari Covid. «Stiamo lavorando per reintrodurli». Quarantena. «In alcuni casi da ridurre o abolire». Smart working. «Sì, ma che non sia un ghetto per donne». Emergenza femminicidi. «Finanziamenti strutturali per contrastare la violenza contro le donne».

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati