Colf e badanti, quanto si paga nel 2024? Stipendi, contributi Inps e nuove regole: le tabelle dei costi

Colf e badanti, quanto costa un lavoratore domestico nel 2024? L'Istat ha comunicato, nella misura del 5,4%, la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2022 – dicembre 2022 e il periodo gennaio 2023 – dicembre 2023. Conseguentemente, sono state determinate le nuove fasce di retribuzione su cui calcolare i contributi dovuti per l’anno 2024 per i lavoratori domestici.

Colf e badanti più costose, in crisi migliaia di famiglie