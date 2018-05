Governo, Di Maio e Salvini sul Colle: ma si tratta ancora sul nome del premier

Lunedì 14 Maggio 2018, 10:39 - Ultimo aggiornamento: 14-05-2018 11:21

La lunga notte di trattative non deve aver portato consiglio, e neppure una soluzione. Il Quirinale infatti ha annunciato che alle 16.30 incontrerà la delegazione dei 5Stelle guidata da Luigi Di Maio e alle 18.00 quella della Lega con Matteo Salvini. Ma in base a ciò che filtra, i due leader non hanno ancora trovato un accordo sul nome del premier terzo e garante del contratto di governo da proporre a Sergio Mattarella. C’è chi dice che Di Maio stia tentando l’ultima zampata per imporre se stesso a palazzo Chigi. Ma Salvini resiste.Di Maio, per provare a convincere in extremis il leader leghista è pronto a offrire al Carroccio la vicepresidenza del Consiglio dei ministri, il sottosegretario di palazzo Chigi e i ministeri più pesanti. Ma difficilmente Salvini accetterà un compromesso che suonerebbe come una resa. Insomma, continua il braccio di ferro. C’è però chi spera che da qui al primo pomeriggio qualche accordo in extremis possa saltare fuori.