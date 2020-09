Malore in diretta Facebook: Lorenzoni si accascia due volte durante la conferenza

PADOVA - Arturo Lorenzoni ha avuto un malore in diretta Facebook oggi, domenica 6 settembre 2020. Momenti di paura per il candidato del Pd alle presidenziali del Veneto: Lorenzoni, che si è scoperto positivo al Coronavirus da pochi giorni, si è sentito male durante una conferenza con Francesco Boccia e Pierpaolo Baretta. Il video è stato rimosso dal social.



Lorenzoni, malore in diretta: cosa è successo

Erano circa le 13 quando Arturo Lorenzoni, dopo 50 minuti di conferenza stampa, si è accasciato a terra nel suo studio per due volte in un minuto, prima sulla scrivania e poi sul pavimento. Poi è riuscito a rialzarsi da solo. I figli del candidato se ne sono accorti e hanno chiamato il 118. Secondo i primi riscontri Lorenzoni avrebbe avuto un calo di pressione, l'ambulanza lo ha portato in pronto soccorso per accertamenti. In questo momento Lorenzoni si trova vigile in pronto soccorso e ha sentito per telefono i familiari e alcuni collaboratori.

La nota ufficiale dello staff

"Al termine della conferenza stampa con il ministro Boccia e con il sottosegretario Baretta in collegamento da casa, Arturo Lorenzoni ha avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso. In via precauzionale è stato trasportato da un’ambulanza al Pronto Soccorso di Padova. Ora si sta sottoponendo a degli accertamenti che erano già previsti per domani".

Lorenzoni positivo al Covid: oggi ha la febbre. Tracciati tutti i contatti PADOVA - Positivo al Covid Arturo Lorenzoni , , il candidato del centrosinistra alle regionali in Veneto. "Oggi ho qualche linea di febbre ma sto bene, tutto il mio staff è andato a farsi il tampone. Le persone che ho visto negli ultimi giorni sono state avvertite e stanno procedendo a farsi il test".

