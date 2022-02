M5S tra la guerra fratricida Conte-Di Maio, lo statuto e le amministrative: tutti i nodi

Non c'è pace per il Movimento 5 stelle. A più di una settimana dalla discesa di Beppe Grillo a Roma con cui si sperava di compattare le truppe e risolvere le questioni giudiziarie connesse allo statuto, la "pax grillina" è tutt'al più un miraggio. E i sondaggi in calo non mentono: secondo Bidimedia i pentastellati si attestano ora al 13,1% nelle intenzioni di voto degli italiani (meno di un mese fa erano al 14,2). Al netto dei tentativi di

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati