M5S, Di Maio presenta i facilitatori: «Team del futuro fondamentale per nuovo contratto di governo»

«Il team del Futuro è fatto di facilitatori, non di decisori: così Luigi Di Maio al Tempio di Adriano ha presentato la squadra dei facilitatori, votati dagli iscritti M5S su Rousseau, che dovranno affiancarlo. Presente all'evento anche il presidente dell'Associazione Rousseau Davide Casaleggio (seduto in prima fila), oltre a deputati, senatori ed esponenti 5 Stelle del governo, come Laura Castelli ed Angelo Tofalo. «A gennaio, quando dovremo mettere mano a un nuovo accordo di governo, il ruolo di questo team sarà fondamentale», ha aggiunto Di Maio.

«Entro la terza settimana di gennaio puntiamo a completare anche i facilitatori regionali - ha annunciato Di Maio - Creeremo in ogni Regione eventi di formazione per il Movimento e di tutti i cittadini che vogliono usufruire di personalità per conoscere di più la amministrazione pubblica, le nuove tecnologie digitali. Faremo formazione continua».

In più con gli Stati Generali «potremo scrivere una nuova carta dei valori del M5S. Ci credo fortemente, alla fine di questi tre step avremo reso un sevizio all'Italia. Alla fine ne gioveranno gli italiani». Così Luigi Di Maio. «A gennaio, quando dovremo mettere mano a un nuovo accordo di governo, il ruolo di questo team sarà fondamentale», assicura il capo politico 5 Stelle.

