In Lombardia, c’è chi provando a cambiare medico (dopo che il proprio curante era andato in pensione) ha dovuto cambiare Comune. E anche lì ha scoperto che non c’era neanche un dottore disponibile. Lo stesso è accaduto a Costa di Rovigo, dove l’ultimo medico di famiglia ha chiuso lo studio a febbraio. E poi a Carlantino, nel Foggiano, ma anche nel Nuorese, nei dintorni di Palermo e in provincia di Cremona, dove i paesi rimasti senza medici sono ben tre. E ancora: a Brugherio, in Brianza, si contano più di seimila pazienti sprovvisti di un medico di famiglia. Mentre a Cognola (Trento) l’ultimo curante ha scelto di chiudere i battenti per l’impossibilità di conciliare il lavoro con «la vita privata e la conservazione di un adeguato stato di salute psico-fisica». Che si tratti di grandi città o di piccoli Comuni, da Nord a Sud il copione non cambia: trovare (e tenersi) un medico di famiglia è un’impresa sempre più ardua.

I NUMERI

I numeri lo confermano: secondo le ultime stime, sono circa 2 milioni i pazienti che non hanno più un medico di famiglia, perché è andato in pensione senza essere sostituito o perché è passato al (più remunerativo) settore privato. E la situazione potrebbe peggiorare, visto che se non ci sarà un’inversione di tendenza si calcola che i cittadini italiani senza un dottore di riferimento potrebbero raggiungere quota 5 milioni nel giro di due anni. Tanto che al ministero della Salute si sta lavorando per correre ai ripari, cercando di rendere più attrattiva (e dunque: meglio pagata) la professione del medico di medicina generale. Già a partire dall’anno prossimo, con i 2,4 miliardi di euro in manovra per rinnovare il contratto collettivo dei camici bianchi.