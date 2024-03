Gasolio sequestrato donato alla scuola di Polvica a San Felice a Cancello

Gasolio sequestrato e regalato al piccolissimo plesso della scuola dell’infanzia della frazione di Polvica di San Felice a Cancello, per riscaldare i bambini in questo ultimo scorcio d’inverno.

I vigili del fuoco, l’agenzia delle dogane e monopoli e la Guardia di finanza questa mattina hanno donato al Comune di San Felice a Cancello, un grosso quantitativo di carburante pignorato qualche giorno fa sul territorio suessolano, facendo così il pieno al serbatoio nella struttura che fa capo all’istituto comprensivo “Aldo Moro” di Cancello Scalo. L’ente locale risparmierà così circa quattromila euro.

«Abbiamo intercettato il sequestro e siamo riusciti a portare a casa quel buon risultato per il nostro territorio.

Ringrazio anche la prefettura di Napoli – ha detto il primo cittadino Emilio Nuzzo raggiunto telefonicamente – per aver autorizzato lo scarico. E' stata davvero una bella esperienza che sicuramente ripeteremo». Nuzzo, in qualità di consigliere provinciale, si è attivato per far scaricare il gasolio, nella stessa giornata di oggi, presso lo stadio del nuoto Agis di Caserta; saranno rifornite altre scuole gestite dall’ente provinciale.