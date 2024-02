Assegno di inclusione, cosa fare se non arriva l'sms dell'Inps. Come ottenere la possibile estensione agli orfani di femminicidio

L'sms dell'Inps che comunica la possibilità di ricevere l'Assegno di inclusione non è indispensabile per ottenerlo. A chiarirlo è stato lo stesso Istituto di previdenza in un messaggio. Sempre in merito al contributo che ha sostituito il Reddito di cittadinanza, poi, è arrivata un'altra novità: la possibilità di estenderlo agli orfani di femminicidio. Questo aspetto è stato specificato dalla ministra del Lavoro, Marina Calderone, che sta valutando la misura. Notizie di rilievo proprio nelle ore in cui è cambiato lo stato della domanda di Assegno di inclusione per tutte quelle famiglie che hanno fatto richiesta del sostegno entro il 31 gennaio. Chi ne ha diritto lo sta ottendendo a partire da ieri. Vediamo nel dettaglio cosa fare se non arriva l'sms dell'Inps e come chiedere l'aiuto se si è orfani di femminicidio.

