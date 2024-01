Morto Francesco Amirante, ex presidente della Corte Costituzionale

È morto Francesco Amirante, presidente della Corte costituzionale per quasi due anni, dal febbraio del 2009 al dicembre del 2010. Aveva 90 anni ed era nato a Napoli. Alla Consulta Amirante era approdato come giudice costituzionale nel novembre del 2001, eletto dai magistrati della Cassazione, a conclusione di una lunga carriera nell'ordine giudiziario cominciata nel 1958.

Per 21 anni ha esercitato le sue funzioni in Cassazione: nel 1980 addetto all'ufficio del Massimario, è stato poi applicato alla sezione lavoro, di cui è diventato in seguito consigliere e presidente. Dal 1987 è stato componente fisso delle Sezioni Unite della Suprema Corte. Prima di essere eletto presidente della Consulta, ne è stato il vicepresidente a partire dal 2008.