Diciotti, Salvini indagato dai pm di Agrigento: «Non ci fermeranno»

«La Procura di Agrigento, al termine dell'attività istruttoria compiuta a Roma, ha deciso di passare a noti il fascicolo, iscrivendo due indagati, un ministro (Salvini) e un capo di gabinetto, e trasmettendo doverosamente i relativi atti alla competente Procura di Palermo per il successivo inoltro al tribunale dei ministri del capoluogo».



A renderlo noto è in una nota lo stesso Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, al termine dell'attività istruttoria di oggi presso la Procura di Roma. Il magistrato ha sentito i dirigenti responsabili del servizio immigrati al Viminale. «Tale procedura, prevista e imposta dalla legge costituzionale 16/1/89 n.1, permetterà, con tutte le garanzie e le immunità previste dalla medesima legge, di sottoporre a un giudice collegiale specializzato le condotte poste in essere dagli indagati nell'esercizio delle loro funzioni - dice ancora Patronaggio -Uno dei quali appartenente ai qualificati soggetti indicati dall'articolo 4 della norma costituzionale». «Come è noto infine ogni eventuale negativa valutazione delle condotte di cui sopra, dovrà essere sottoposta alla autorizzazione della competente Camera», termina la nota.

Possono arrestarmi, ma non fermeranno il cambiamento

Lo ha detto il ministro dell'Interno e vice-premier Matteo Salvini alla festa della Lega a Pinzolo, in provincia di Trento. I simpatizzanti lo hanno accolto con una standing ovation. Mentre saliva sul palco Salvini ha inciampato, ma è rimasto in piedi.

«Il Ministro degli Affari Esteri Enzo Moavero Milanesi ringrazia l' Albania per la decisione di accogliere 20 profughi della nave Diciotti. Un segnale di grande solidarietà e amicizia molto apprezzato dall'Italia». Lo si legge su un tweet della Farnesina.

«Italia! Non possiamo sostituire l'Europa, ma siamo sempre qui, sull'altra sponda di un mare dove una volta eravamo noi gli Eritrei che soffrivano per giorni e notti nel mezzo del mare, aspettando che l'Europa si svegliasse! Ieri l'Italia ci ha salvato e oggi siamo pronti a dare una mano». Il ministro degli Esteri albanese Ditmir Bushati, con un tweet, offre all'Italia il sostegno di Tirana per ospitare una quota dei migranti a bordo della nave Diciotti.

Sabato 25 Agosto 2018, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 21:47

