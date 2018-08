Diciotti, le undici donne a bordo sono state tutte violentate dai trafficanti

Sabato 25 Agosto 2018, 19:25 - Ultimo aggiornamento: 25-08-2018 21:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutte elea bordo dellasono statein Libia. E cinque di loro hanno deciso di non scendere per restare al fianco dei propri famigliari che non verranno fatti sbarcare.Sei invece sono state evacuate, insieme a sei uomini, per emergenza medica dal pattugliatore della Guardia costiera. I medici hanno accertato i segni delle violenze subite nei centri dei trafficanti umani e disposto il ricovero delle vittime nel'ospedale Garibaldi di Catania.Dalla nave Diciotti 17 persone erano state autorizzate a sbarcare per emergenza medica: 11 donne e sei uomini. Cinque uomini hanno la scabbia, oltre che soffrire di malattie respiratorie infettive come la polmonite o la tubercolosi, e il sesto un'infezione urinaria. Il 'medivac' si rende necessario per il rischio di contagio e la promiscuità.I sei saranno portati nel centro di biocontenimento dell'ospedale Garibaldi centro. I migranti saranno portati nell'ospedale Garibaldi di Catania. Le donne invece saranno trasferite in codice rosa nel reparto di ginecologia