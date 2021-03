Barbara D'Urso, questa sera sarà ospite Nicola Zingaretti: è la prima intervista dopo le dimissioni

Nicola Zingaretti oggi domenica 7 marzo torna sul "luogo del delitto", ovvero sarà ospite in prima serata su Canale 5 a Live - Non è la D'Urso, il programma al quale l'allora segretario del Pd aveva dato sostegno alla notizia della chiusura anticipata. Un endorsement che gli aveva scatenato addosso una bufera di polemiche in un periodo delicatissimo per il suo ruolo. Un sostegno citato da molti fra gli errori della sua gestione dellla "Ditta". Si tratterà della prima intervista di Nicola Zingaretti dopo le sue recenti dimissioni da segretario del Partito Democratico. Il programma di Videonews, condotto da Barbara D'Urso, avrà inoltre ospite il leader della Lega Matteo Salvini.

