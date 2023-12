Oblio oncologico è legge, Senato approva ddl: cos'è e come tutela dai mutui alle adozioni chi è è guarito da un tumore

Via libera definitivo e all'unanimità dall'Aula del Senato al disegno di legge sull'oblio oncologico. Il provvedimento che ha già avuto l'ok dalla Camera è stato approvato con 139 voti favorevoli. Un lungo applauso con i senatori in piedi segue il voto dell'assemblea.

Il Senato si illumina di rosso per la giornata mondiale contro l'Aids

Oblio oncologico, cos'è

Si tratta di disposizioni in materia di diritto all'oblio delle persone che sono state affette da patologie oncologiche per prevenire le discriminazioni e tutelarne i diritti.

l testo unificato sull' oblio oncologico che si appresta a diventare legge prevede nei casi di procedure per l'adozione, richiesta di mutui e pratiche bancarie e assicurazioni, così come nelle procedure concorsuali, non sia ammessa la richiesta di informazioni concernenti lo stato di salute relativamente a patologie oncologiche il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta.

Le reazioni

«Con il voto al Senato l' oblio oncologico è finalmente legge.