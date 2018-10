Pd, il pressing di Gentiloni: «Il congresso? Prima si fa e meglio è»

«Vedremo come ci presenteremo alle elezioni, intanto qui a Milano c'è una buona atmosfera di ripresa. Il congresso? Prima si fa e meglio è». Lo ha detto Paolo Gentiloni, arrivando al Forum tematico del Pd. «Mi sembra che qui a Milano ci sia una vitalità del Partito Democratico - ha proseguito - e penso che questa sia una buona notizia per tutti gli italiani, perché un'opposizione che sia pure lentamente riprende a rimettersi in sesto e riprende a contribuire all'agenda del Paese è un fatto di cui una democrazia dovrebbe comunque rallegrarsi. In un momento così delicato per il Paese e la sua economia sapere che c'è il principale partito di opposizione che ragiona sui suoi programmi e si prepara a un congresso e a un confronto di idee penso sia una buona notizia».

Domenica 28 Ottobre 2018, 13:37 - Ultimo aggiornamento: 28-10-2018 13:59

Anche il sindaco di Milano Beppe Sala spinge per tenere subito le assise: «Al congresso Pd non voterò comenon ho votato allo scorso Congresso. Ma ribadisco il fatto che è importante che ci sia presto un segretario legittimato. Quindi facciamolo subito».