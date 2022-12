Primarie Pd, verso il ticket Bonaccini-Picierno

Un ticket con l'europarlamentare campana Pina Picierno per la campagna delle primarie Pd e, in caso di vittoria, per affidarle il ruolo di vicesegretaria. il progetto a cui starebbe lavorando Stefano Bonaccini, candidato alla segretaria del Pd.

L'annuncio potrebbe essere dato domani, nel corso di una conferenza stampa al Teatro Vascello di Roma. Parteciperanno il presidente dell'Emilia Romagna e Picierno, vicepresidente del Parlamento europeo.

L'obiettivo è lanciare un pacchetto di proposte e un calendario di iniziative sui temi della legalità, della lotta alla corruzione e del contrasto alle mafie, nell'ambito del dibattito per le primarie del Pd.