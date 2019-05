Palermo, studenti accostano Salvini a Mussolini: sospesa la prof di italiano

Salone del libro di Torino, Francesco Polacchi indagato per apologia di fascismo

Torre Maura, 41 denunciati per le proteste anti nomadi: apologia fascismo e istigazione odio razziale



La sospensione - scrive Repubblica Palermo - con stipendio dimezzato, è stata attuata al termine di una ispezione ministeriale cominciata dopo una serie di post sui social. Tutto sarebbe nato dopo che un attivista di Destra aveva lanciato un tweet indirizzato al ministro all'Istruzione Marco Bussetti: « Salvini-Conte-Di Maio? Come il reich di Hitler, peggio dei nazisti. Succede all'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo, dove una prof per la Giornata della memoria ha obbligato dei quattordicenni a dire che Salvini è come Hitler perché stermina i migranti. Al Miur hanno qualcosa da dire?». Il giorno dopo la sottosegretaria leghista ai Beni culturali Lucia Borgonzoni è intervenuta su Facebook: «Se è accaduto realmente - ha scritto - andrebbe cacciato con ignominia un prof del genere e interdetto a vita dall'insegnamento. Già avvisato chi di dovere». Gli studenti presentano una videoproiezione che accosta Salvini Mussolini , la professoressa viene sospesa. È successo a Palermo dove un'insegnante d'italiano, Rosa Maria Dell'Aria, docente nell'istituto industriale Vittorio Emanuele è stata sospesa, da sabato scorso, per due settimane dall'ufficio scolastico provinciale perché non avrebbe vigilato sul lavoro dei suoi studenti 14enni che nella giornata della memoria avevano presentato una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell'Interno Matteo Salvini.La sospensione - scrive Repubblica Palermo - con stipendio dimezzato, è stata attuata al termine di una ispezione ministeriale cominciata dopo una serie di post sui social. Tutto sarebbe nato dopo che un attivista di Destra aveva lanciato un tweet indirizzato al ministro all'Istruzione Marco Bussetti: « Salvini-Conte-Di Maio? Come il reich di Hitler, peggio dei nazisti. Succede all'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo, dove una prof per la Giornata della memoria ha obbligato dei quattordicenni a dire che Salvini è come Hitler perché stermina i migranti. Al Miur hanno qualcosa da dire?». Il giorno dopo la sottosegretaria leghista ai Beni culturali Lucia Borgonzoni è intervenuta su Facebook: «Se è accaduto realmente - ha scritto - andrebbe cacciato con ignominia un prof del genere e interdetto a vita dall'insegnamento. Già avvisato chi di dovere».

Quanto accaduto lo considero la più grande amarezza e la più grande ferita della mia vita professionale e naturalmente non parlo del danno economico legato ai giorni di sospensione ma al danno morale e professionale dopo una intera vita dedicata alla scuola e ai ragazzi», dice all'ANSA Rosa Maria Dell'Aria, 63 anni, professoressa di Italiano da circa 40 anni.



Bufera sul provvedimento: «Alcuni studenti accostano Salvini al fascismo, cosa che peraltro fa spesso anche lo stesso Salvini amico di Casapound, e il ministero decide una sanzione durissima, con sospensione e dimezzamento dello stipendio per l'insegnante, accusata di non aver impedito quell'accostamento - scrive su Facebook a vicepresidente del Pd e capogruppo dem in commissione Cultura alla Camera, Anna Ascani - Il prossimo passo è il ritorno dell'Opera nazionale balilla? L'episodio di Palermo richiede immediati chiarimenti ufficiali del ministero dell'Istruzione. Qualcuno vuole trasformare la scuola italiana in una caserma?».

Giovedì 16 Maggio 2019, 16:28 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 17:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA