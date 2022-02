Giovanni Toti e Matteo Renzi si sono visti anche ieri mattina, prima del discorso di Sergio Mattarella, per gettare le basi del Grande Centro. I leader di Coraggio Italia e di Italia viva in queste ore stanno lavorando a un'iniziativa congiunta dei gruppi parlamentari centristi: il primo passo verso quella federazione che coinvolgerà anche Noi per l'Italia di Maurizio Lupi, l'Udc di Lorenzo Cesa e moderati vari.

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati