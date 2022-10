Reddito di cittadinanza, Conte: «Furore ideologico contro la misura, va migliorata»

Giuseppe Conte non ha dubbi. «C'è tanto furore ideologico nell'attacco al reddito di cittadinanza. In tutti paesi è un sistema di protezione sociale. Secondo l'Istat ha salvato un milione di persone dalla povertà. Dire che chi percepisce il reddito ed è idoneo al lavoro deve lavorare è una banalità, una tautologia, acqua fresca. Un atteggiamento serio da parte di chi governa è dire lavoriamo tutti insieme per migliorare le politiche del reddito». Così il leader M5s arrivando all'assemblea dei parlamentari 5 stelle.

«Meloni ha detto che non ha avuto mai simpatia per il fascismo? Ci mancherebbe avere nostalgia del fascismo. Se il fascismo è il male assoluto? Direi di sì ma, al di là delle sfumature, la presa distanza c'è e ne prendiamo atto», ha detto ancora Conte.