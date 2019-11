«Sono stato vittima del fuoco amico in passato. Il giorno del referendum non ho perso io, ma

l'Italia, ma c'è stato chi ha brindato. Ho rispetto per amici del Pd e gli auguriamo buon lavoro. Sarebbe stato più comodo restare, ma tra la strada semplice e la bellezza abbiamo scelto il percorso meno comodo per dare un orizzonte al Paese. Se volete cambiare il Paese le porte sono aperte, altrimenti avete perso il vostro tempo». Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo dal palco de Le Ciminiere all'iniziativa di Italia Viva «Avrete mai detto che avremmo fatto un governo con il M5s? Nemmeno io - ha aggiunto - è stata la reazione a un eccesso di Moito, bevuto da altri. Italia viva deve diventare la casa della speranza degli italiani, guardando al futuro, non al passato.

Italia viva sarà la più grande sorpresa dei prossimi tre anni. Basta lamentazioni e baste polemiche, ci sono tante cose da fare». Ultimo aggiornamento: 20:12 © RIPRODUZIONE RISERVATA